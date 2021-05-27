В Санкт-Петербурге автобус врезался в мачту освещения и повис над землей. Есть пострадавшие
Источник: Подъем
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
В Санкт-Петербурге рейсовый автобус на Ленинском проспекте после столкновения с мачтой освещения повис над землей. Фото автобуса публикует, в частности, телеграм-канал «Подъем».
Водителя автобуса, который оказался заблокирован в кабине, и пассажиров пришлось эвакуировать спасателям.
В результате ДТП пострадал водитель, кондуктор и трое пассажиров, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.