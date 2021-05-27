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В Санкт-Петербурге автобус врезался в мачту освещения и повис над землей. Есть пострадавшие

Источник: Подъем

В Санкт-Петербурге рейсовый автобус на Ленинском проспекте после столкновения с мачтой освещения повис над землей. Фото автобуса публикует, в частности, телеграм-канал «Подъем».

Водителя автобуса, который оказался заблокирован в кабине, и пассажиров пришлось эвакуировать спасателям. 

В результате ДТП пострадал водитель, кондуктор и трое пассажиров, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

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