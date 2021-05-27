В Нигерии перевернулось переполненное судно. Утонули более 150 человек

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В Нигерии в штате Кебби перевернулось переполненное судно, перевозившее пассажиров по реке Нигер. Об этом сообщают Reuters и AFP со ссылкой на местные власти.

На судне находились около 180 человек, хотя оно было рассчитано только на 80 человек. Судно также перевозило мешки с песком с кустарного золотого рудника поблизости.

Около 20 пассажиров были спасены, четверо погибли. Еще 156 человек пока не найдены, они считаются утонувшими.

В Нигерии нередко тонут небольшие суда — в основном, из-за превышения их вместимости, плохого технического обслуживания и плохих погодных условий. Однако крушение в штате Кебби стало одним из крупнейших за последнее время, отмечает AFP.

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