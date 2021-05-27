«Пусть почувствуют, насколько страшна нехватка кислорода». Кадыров потребовал лечить отказавшихся от прививок от ковида в последнюю очередь

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Людей, которые отказались делать прививку от коронавируса, нужно лечить в последнюю очередь. Такую инициативу высказал глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с членами регионального оперштаба.

Кадыров подчеркнул, что если кому-то из жителей Чечни непонятны преимущества вакцинации, они могут обратиться к участковому врачу или имаму для получения ответов на все вопросы.

Если он и тогда не согласен на прививку, то он получит последним лечение. Пусть почувствует, насколько страшна нехватка кислорода.

Кадыров также посетовал, что вакцинация в регионе идет крайне медленно: Северо-Кавказский федеральный округ находится на последнем месте в России по вакцинации, а Чечня — на четвертом из семи мест в округе.

По официальным данным, в последние недели в Чечне фиксируется лишь около десятка случаев заболевания коронавирусом в день. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано более 12 тысяч случаев заболевания, умерли 133 человека.

На данный момент в Чечне курс вакцинации завершили 45 тысяч человек. Всего в регионе проживают 1,5 миллиона человек.

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