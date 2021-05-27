Одна из богатейших женщин России Татьяна Бакальчук выдвинута в наблюдательный совет ВТБ
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Основательница онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук войдет в наблюдательный совет банка ВТБ, сообщили два источника РБК. О выдвижении Бакальчук в набсовет также рассказал источник «Интерфакса».
Заседание, на котором рассмотрят вопрос о включении Бакальчук в набсовет, пройдет 27 мая. Финальный состав набсовета будет утвержден на годовом собрании акционеров ВТБ, которое состоится 30 июня.
Основательница Wildberries войдет в совет в качестве независимого члена, сообщает РБК. Она выдвинута вместо Александра Соколова — главы банка «Траст», который в мае вышел из состава акционеров ВТБ, пишет «Интерфакс».
В набсовет ВТБ также должны войти (как и сейчас) глава банка Андрей Костин, вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, первый замруководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко, министр экономического развития Максим Решетников, замминистра финансов Алексей Моисеев и исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.
Татьяна Бакальчук занимает второе место в рейтинге богатейших женщин России и первое место — в рейтинге богатейших россиянок, заработавших свое состояние самостоятельно. Оба рейтинга составляет журнал Forbes. Журнал оценивает состояние Бакальчук в 13 миллиардов долларов.
В 2020 году источник The Bell говорил, что банк ВТБ является основным кредитором Wildberries. В пресс-службе ВТБ сказали лишь, что Wildberries является клиентом банка с 2006 года.