WhatsApp подал в суд на правительство Индии из-за требования раскрывать данные о пользователях, обвиняемых в правонарушениях

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Мессенджер WhatsApp подал иск в Верховный суд Дели против правительства Индии из-за вступивших в силу новых правил, регулирующих передачу информации в соцсетях. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Новые правила требуют от социальных сетей идентифицировать первоисточник информации, если его обвиняют в правонарушении.

В своем иске WhatsApp подчеркивает, что из-за технологии сквозного шифрования в таких ситуациях мессенджер будет вынужден предоставлять властям данные не только об отправителе, но и о получателе сообщения, что будет нарушением прав граждан на неприкосновенность частной жизни.

В последние месяцы власти Индии предпринимают усилия по ужесточению контроля над крупными мессенджерами и соцсетями. В частности, правительство стало требовать от них модерации контента, дезинформирующего об эпидемии ковида — в том числе, власти требуют удалять сообщения, критикующие реакцию правительства на кризис. На прошлой неделе полиция пришла в штаб-квартиру Twitter после того, как соцсеть стала ставить специальные пометки на контролируемые правительством СМИ.

В марте власти Индии сами подали в суд на WhatsApp из-за положения нового соглашения о конфиденциальности, разрешающего делиться данными пользователей с Facebook, материнской компанией мессенджера. Правительство заявило, что эта норма нарушает законодательство об информационных технологиях.

Аудитория WhatsApp в Индии превышает 400 миллионов человек. Для WhatsApp и Facebook индийский рынок является одним из наиболее перспективных направлений.

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