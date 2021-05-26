Власти Нью-Гемпшира выдали ордер на арест Мэрилина Мэнсона

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Департамент полиции города Гилфорд в штате Нью-Гемпшир выдал ордер на арест певца Мэрилина Мэнсона (настоящее имя — Брайан Уорнер).

Музыканта обвиняют в нападении на видеооператора, который снимал его концерт в Гилфорде в 2019 году. В полиции подчеркнули, что еще некоторое время назад уведомили Мэнсона и его адвокатов об обвинениях, однако те не сочли нужным давать какие-либо объяснения.

Мэнсону грозит до года тюрьмы или штраф в размере до двух тысяч долларов.

В полиции отдельно подчеркнули, что ордер не связан с обвинениями в сексуальном насилии.

В начале 2021 года сразу несколько женщин, ранее состоявшие с Мэнсоном в отношениях, обвинили его в насилии. Сам музыкант отверг обвинения.

Из-за обвинений от сотрудничества с Мэнсоном отказался музыкальный лейбл Loma Vista Recordings, занимавшийся дистрибуцией его последних альбомов. К каким-либо последствиям с уголовной точки зрения обвинения не привели.

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