В железнодорожном депо в Сан-Хосе открыли стрельбу. По неофициальной информации, погибли восемь человек

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Несколько человек погибли и еще несколько получили ранения при стрельбе в железнодорожном депо в Сан-Хосе. Как сообщает CNN, все жертвы — сотрудники местного транспортного управления.

Стрелявший погиб. Покончил ли он с собой или был убит полицейскими, официально не сообщается. Власти также пока не раскрывают его личность.

Точное число погибших и раненых полиция не назвала.

Los Angeles Times сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что погибли восемь человек. По информации издания, стрелявший поджег свой дом, а затем поехал на собрание профсоюза транспортного управления и открыл там огонь.

Источники Los Angeles Times также рассказали, что стрелял 50-летний мужчина. Они предполагают, что он покончил с собой.

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