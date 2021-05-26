Три некоммерческие организации из Германии признаны нежелательными в России

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Генпрокуратура РФ признала нежелательными в России три некоммерческие организации из Германии, сообщает «Интерфакс».

Речь идет о Forum Russischsprachiger Europaer e.V. («Форум русскоязычных европейцев»), Zentrum fur die Liberale Moderne GmbH («Центр либеральной современности») и Deutsch-Russischer Austausch e.V. («Немецко-русский обмен»).

В Генпрокуратуре посчитали, что деятельность этих организаций «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», цитирует «Интерфакс» заявление надзорного ведомства.

Минюсту предстоит внести эти организации в список нежелательных, в котором сейчас 31 участник. Организации из Германии попадут в этот список впервые.

Закон о «нежелательных организациях» был принят в 2015 году. Генпрокуратура РФ может признать «нежелательной» иностранную или международную неправительственную организацию, если решит, что ее деятельность угрожает основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России. За участие и сотрудничество с «нежелательными организациями» предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

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