Перейти к материалам

Я помогаю «Медузе»

Иран временно запретил майнинг криптовалюты из-за дефицита электроэнергии в стране

Источник: Reuters

Власти Ирана на четыре месяца ввели запрет на майнинг криптовалюты, сообщает Reuters. Как заявил в эфире иранского телевидения президент Ирана Хасан Роухани, такое решение принято из-за дефицита электроэнергии в стране, угрожающего перебоями с электричеством в крупных городах.

«Запрет на майнинг вводится с этого момента и до 22 сентября», — заявил Роухани, добавив, что 85% всей криптовалюты в стране производится без соответствующего разрешения.

По данным компании Elliptic, занимающейся анализом блокчейна, на долю Ирана приходится 4,5% от мирового объема производства крипотовалют. Майнинг, считают аналитики, позволяет Ирану зарабатывать сотни миллионов долларов ежегодно, что частично компенсирует для экономики страны последствия американских санкций.

Читайте также

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы

Дать денег
Реклама