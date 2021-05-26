Иран временно запретил майнинг криптовалюты из-за дефицита электроэнергии в стране

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Власти Ирана на четыре месяца ввели запрет на майнинг криптовалюты, сообщает Reuters. Как заявил в эфире иранского телевидения президент Ирана Хасан Роухани, такое решение принято из-за дефицита электроэнергии в стране, угрожающего перебоями с электричеством в крупных городах.

«Запрет на майнинг вводится с этого момента и до 22 сентября», — заявил Роухани, добавив, что 85% всей криптовалюты в стране производится без соответствующего разрешения.

По данным компании Elliptic, занимающейся анализом , на долю Ирана приходится 4,5% от мирового объема производства крипотовалют. Майнинг, считают аналитики, позволяет Ирану зарабатывать сотни миллионов долларов ежегодно, что частично компенсирует для экономики страны последствия американских санкций.

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