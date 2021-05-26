Адвокатам запретили проносить в колонии телефоны и диктофоны

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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, запрещающий адвокатам проносить в колонии при посещении своих подзащитных мобильные телефоны, камеры и диктофоны. Соответствующие поправки будут внесены в статьи 89 и 158 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

Согласно поправкам, адвокатам будет запрещено брать с собой в колонию любую технику и средства связи, с помощью которых можно вести фото- и видеосъемку или аудиозапись.

При этом адвокаты сохранят право проносить компьютеры и другую технику для копирования материалов личного дела осужденных, однако смогут ей пользоваться только в специальном помещении и в отсутствие подзащитного.

Законопроект внесла в Госдуму 5 мая группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. В пояснительной записке к нему говорилось, что правки предлагаются для устранения «правового пробела в российском законодательстве», не регламентирующего правила свиданий заключенных с их представителями в Европейском суде по правам человека.

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