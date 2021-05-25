Россиянина Егора Крючкова приговорили в США к уже отбытому сроку за попытку кибератаки на Tesla

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Окружной суд Невады приговорил гражданина России Егора Крючкова, обвиняемого в попытке кибератаки на компанию Tesla, к десяти месяцам тюремного заключения, сообщает АР.

27-летний россиянин, признавший свою вину в суде, уже отбыл этот срок в ходе предварительного заключения. Ему также назначен штраф в размере 14 825 долларов и депортация из США.

О задержании россиянина стало известно в августе 2020 года. По данным правоохранительных органов, Крючков прибыл в США по туристической визе и пробыл в стране три недели, после чего намеревался вернуться на родину.

За это время он связался с неназванным сотрудником «Гигафабрики 1» Tesla в штате Невада, производящей электромобили и аккумуляторы к ним, и пытался предложить ему взятку в размере 500 тысяч долларов, чтобы тот внедрил вредоносную программу в компьютерную сеть компании. После получения доступа к данным сети он планировал потребовать у Tesla выкуп.

«Я понимаю, что это было плохое решение», — заявил Крючков в суде. Россиянину грозило до пяти лет тюрьмы и 250 тысяч долларов штрафа.

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