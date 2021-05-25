Производитель йогурта Campina уйдет с российского рынка

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Российское подразделение компании FrieslandCampina, которая производит молочные продукты под брендом Campina, переходит в собственность компании Ehrmann.

«Эта стратегическая сделка усилит позиции Ehrmann в России и позволит FrieslandCampina сфокусироваться на потребительских рынках в других странах», — цитирует РБК заявление FrieslandCampina.

650 сотрудников российского подразделения FrieslandCampina и производственная площадка в подмосковном Ступино перейдут под управление Ehrmann. Также Ehrmann продолжит развивать бренды Fruttis и «Нежный».

Помимо молочной продукции Campina и йогуртов Fruttis и «Нежный» компания FrieslandCampina, сообщается на ее сайте, представляет на российском рынке йогурты Landliebe и смеси для детского питания Friso.

FrieslandCampina пришла в Россию в 1992 году, начав поставлять йогурт Fruttis, который в тот момент производился в Германии. РБК пишет, что Fruttis был первым йогуртом на российском рынке. В 2000 году было открыто производство йогуртов в Ступино.

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