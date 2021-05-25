«Медиазона» запустила конкурс медийных проектов

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Команда «Медиазоны» запустила конкурс «Универ.медиа», победители которого получат экспертную помощь для развития своих проектов.

Вы получите кураторство менторов, доступ к лекциям и воркшопам от лучших экспертов на рынке, а также нашу прямую помощь. Резиденты «универа» каждую неделю будут общаться не только с наставниками, но и друг с другом <…> Наша задача — построить настоящее комьюнити.

Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 25 июня. Их рассмотрит жюри, в состав которого вошли Юрий Сапрыкин, Сергей Смирнов, Петр Верзилов, Илья Красильщик, Илья Варламов, Филипп Бахтин, Надежда Толоконникова, Татьяна Фельгенгауэр, Лика Кремер и Илья Клишин.

В конкурсе можно участвовать с проектами на разной стадии развития — от идеи до работающего продукта. Работа над проектами будет проходить в основном дистанционно, но предусмотрены и несколько офлайновых встреч.

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