Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете публично отрицать решающую роль советского народа в победе над нацизмом

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете публично отрицать «решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарную миссию СССР при освобождении стран Европы».

Документ также запрещает публично отождествлять роль СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

Запрет будет распространяться на публичные выступления, произведения, демонстрируемые публично, а также СМИ и интернет. Поправки вносятся в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

При этом наказание за нарушение этих норм в тексте документа не уточняется.

В России предусмотрена уголовная ответственность за реабилитацию нацизма — до пяти лет лишения свободы. Осудить по этой статье могут за отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, а также за публичное распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и о ветеранах войны.

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