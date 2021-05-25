Данные о розыске Светланы Тихановской пропали из базы российского МВД

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Информация о лидере белорусской оппозиции Светлане Тихановской исчезла из базы данных российского МВД о разыскиваемых лицах.

С чем связана пропажа информации Тихановской — с техническим сбоем или с тем, что ее целенаправленно исключили из розыска, — неясно. МВД ситуацию не комментировало.

Tut.by отмечает, что из базы также пропала информация о розыске члена координационного совета оппозиции, бывшего министра культуры Белоруссии Павла Латушко, но при этом там, например, до сих пор есть данные основателя Nexta Степана Путило.

Фамилия Тихановской появилась в списке объявленных в розыск в России в октябре 2020 года. В МВД РФ объясняли это тем, что Тихановская была объявлена в Белоруссии в межгосударственный розыск. В самой России в ее отношении уголовных дел не заводили.

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег