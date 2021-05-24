СК и Минюст поддержали идею ФСИН о замене трудовых мигрантов заключенными

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Следственный комитет РФ поддерживает предложение об использовании осужденных для работы в тех сферах, где обычно задействуют мигрантов. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По словам Петренко, эта норма отвечает смыслу гуманизации уголовно-исполнительной политики. Чиновница отметила, что одно из назначений наказания — исправление осужденного.

Физический труд является одним из средств достижения таких целей, а оплачиваемая занятость для тех, кто будет выполнять работу на объектах, где не хватает рук, станет и большим шагом для дальнейшей социальной адаптации осужденных.

Идею также поддержал министр юстиции РФ Константин Чуйченко. По его мнению, создание исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания и получать исправительные работы вместо лишения свободы.

Организовать специальные исправительные центры для осужденных, которые имеют право на принудительные работы, 20 мая предложил директор ФСИН Александр Калашников. Центры, по мнению Калашникова, можно было бы создавать на крупных объектах, где не хватает рабочей силы и работают мигранты. Глава ФСИН отметил, что из 482 тысяч российских заключенных 188 тысяч человек имеют право на принудительные работы.

Идея привлечения заключенных к работам на крупных объектах обсуждается в России уже несколько лет. Противники такого подхода сравнивают его с системой лагерей в СССР, где в 1930-1950-е годы на масштабных стройках активно использовался труд заключенных.

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