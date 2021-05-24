Лукашенко подписал законы, запрещающие работу журналистов на несогласованных акциях и сбор пожертвований на оплату штрафов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Александр Лукашенко подписал поправки к закону о массовых мероприятиях, которые, в частности, запрещают журналистам освещать несогласованные акции в режиме реального времени. Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале республики Беларусь.

Также журналистам при исполнении своих обязанностей запрещается выступать в качестве организаторов или участников массовых мероприятий.

Кроме того, поправки запрещают сбор, получение и использование денежных средств и иного имущества (выполнение работ, оказание услуг) для возмещения расходов, обусловленных привлечением к ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

Одновременно Лукашенко подписал поправки к закону о СМИ. Которые, в числе прочего, запрещают средствам массовой информации публиковать результаты опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации, проведенных без получения необходимой аккредитации. Также не допускается размещение гиперссылок на сообщения и материалы, содержащие информацию, распространение которой запрещено.

Помимо прочего, в законе теперь прописан запрет иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам и юридическим лицам с иностранным участием быть учредителями СМИ «независимо от времени их создания», пишет БЕЛТА.

В закон о СМИ также добавлена возможность ограничения доступа к копии интернет-ресурса (зеркалу), доступ к которому ранее был ограничен.

Поправки к законам о массовых мероприятия и о СМИ вступят в силу через месяц после их официально опубликования.

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