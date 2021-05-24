Главного редактора Baza обвинили в участии в несанкционированной акции 21 апреля

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Главный редактор издания Baza Никита Могутин сообщил, что его обвиняют в участии в несанкционированной акции 21 апреля в Москве.

«Даже видео с камер показали, где я гуляю по Тверской», — написал Могутин в телеграм-канале. На проходившей 21 апреля акции в поддержку Алексея Навального, подчеркнул главный редактор Baza, он работал как журналист.

Никита Могутин был вечером 23 мая задержан сотрудниками полиции и доставлен в ОВД «Китай-город». Позже его отпустили из полиции с обязательством о явке для составления протокола.

Акция в поддержку Алексея Навального в Москве 21 апреля прошла без массовых задержаний, но после нее сотрудники полиции стали приходить к ее участникам и журналистам. В частности, полицейские приходили к сотрудникам «Медузы», «Дождя», «Эха Москвы» и «Комсомольской правды». Участников акции, как сообщала полиция, вычисляли по записям камер видеонаблюдения.

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