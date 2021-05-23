В Китае из-за непогоды погиб 21 участник марафона

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Резкое похолодание, сопровождающееся сильными порывами ветра и ледяным дождем, стало причиной гибели 21 участника ультрамарафона на северо-западе Китая, сообщает китайское издание Global Times.

Марафон проходил в уезде Цзинтай городского округа Байинь провинции Ганьсу в горной местности. Забег на 100 километров, в котором принимали участие 172 человека, начался при ясной погоде. Однако потом условия резко ухудшились, температура воздуха понизилась до 0 градусов по Цельсию, начал дуть сильный ветер, пошел ледяной дождь.

У участников марафона, которые были в легкой одежде, начались симптомы переохлаждения. Организаторы отменили марафон и направили команду из нескольких сотен человек на поиски участников. Через несколько часов удалось установить местонахождение всех 172 марафонцев, 21 из них спасти не удалось.

Местные власти сформировали группу для расследования причин произошедшего.

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