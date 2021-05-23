Умерла актриса Нина Шацкая

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Актриса театра и кино Нина Шацкая умерла в возрасте 81 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на художественного руководителя театра «Школа современной пьесы» Иосифа Райхельгауза.

Михаил Фомичев / ТАСС

Шацкая служила в театре «Школа современной пьесы» с 2003 года. До этого она была актрисой Театра на Таганке (в 1964-1993 годах) и Содружества актеров Таганки (с 1993 года).

Среди фильмов, в которых сыграла Шацкая, «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Визит к Минотавру» и «Сукины дети». Шацкая была женой Леонида Филатова.

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег