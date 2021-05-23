Самолет Ryanair вылетел из Минска. В аэропорту столицы Беларуси рейс продержали более семи часов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс и приземлившийся в Минске из-за сигнала о бомбе на борту, вылетел из аэропорта столицы Беларуси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию минского аэропорта. В аэропорту Минска пассажиры этого рейса провели около семи часов.

Этим рейсом из Афин в Вильнюс летел один из основателей и бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. После того как пассажиров в Минске высадили из самолета и направили на повторный досмотр, Протасевич был задержан.

После задержания Протасевича власти Литвы заявили, что посадка рейса в Минске — спланированная операция белорусских властей. Литва и другие страны ЕС потребовали немедленно отпустить самолет и его пассажиров из Минска.

Один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что, по имеющимся у него данным, в Вильнюс из Минска не вылетели 2 гражданина Беларуси и 4 гражданина России.

Романа Протасевича в Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков в Минске и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти и милиции. Он также внесен в список физических лиц, причастных к террористической деятельности. Ему грозит длительное тюремное заключение.

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег