С начала пандемии в России, по официальным данным, COVID-19 заболели более 5 миллионов человек

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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии в России зафиксировано 5 001 505 случая COVID-19.

По данным на утро 23 мая, 4 617 762 человека, у которых был диагностирован ковид, выздоровели, 118 482 человека умерли.

Первые случаи заболевания COVID-19 были выявлены в России в начале марта 2020 года. В ноябре 2020 — январе 2021 года в РФ ежедневно, по официальным данным, выявлялись более 20 тысяч заболевших. По данным оперативного штаба на 23 мая, в России за прошедшие сутки зафиксировано 8951 новый случай коронавирусной инфекции.

Данные, касающиеся смертности с ковидом, которые публикует оперативный штаб, отличаются от информации Росстата, сообщающего о большем числе умерших. Статистику оперативного штаба собирается на основе данных из регионов, которые иногда вызывают подозрения.

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