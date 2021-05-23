Президент Литвы потребовал от Минска освободить задержанного бывшего главного редактора Nexta. Глава белорусской дипмиссии вызван в литовский МИД

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Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал от властей Беларуси немедленно освободить бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Самолет Ryanair, на котором Протасевич летел из Афин в Вильнюс, 23 мая был посажен в аэропорту Минска из-за сообщения о заложенной на борту бомбе. Пассажиров высадили из самолета, Протасевича задержали.

«Я требую, чтобы белорусский режим незамедлительно освободил задержанного и позволил ему, а также всем остальным пассажирам самолета продолжить полет в Вильнюс. Я обращаюсь к союзникам по НАТО и Евросоюзу с призывом незамедлительно отреагировать на угрозу, которую представляет белорусский режим для международной гражданской авиации», — написал Науседа в своем фейсбуке.

Международное сообщество, подчеркнул он, должно срочно принять меры, чтобы подобные инциденты не могли повториться. «Я буду говорить об этом на начинающемся уже завтра в Брюсселе заседании Европейского совета», — заявил президент Литвы.

МИД Литвы, в свою очередь, вызвал временного поверенного в делах Беларуси, чтобы потребовать от него немедленного освобождения всех пассажиров самолета, на котором летел Протасевич, сообщает «Интерфакс».

Самолет, на борту которого находился Протасевич, сопровождал до аэропорта Минска белорусский истребитель МиГ-29, подтвердило Минобороны Беларуси. По неофициальным данным, приказ об этом отдал лично Александр Лукашенко.

На борту самолета Ryanair, приземлившегося в Минске, находились 123 пассажира. Nexta сообщает, что о якобы заложенной на борту бомбе заявили членам экипажа сотрудники белорусского КГБ, находившиеся среди пассажиров.

Протасевича в Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков в Минске и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти и милиции. Он также внесен в список физических лиц, причастных к террористической деятельности.

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