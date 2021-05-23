«Новая газета»: сигнал о бомбе на борту самолета, где находился основатель Nexta, поступил от диспетчеров из Минска

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В авиакомпании Ryanair сообщили «Новой газете», что сигнал о том, что на борту самолета, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, может находиться взрывное устройство, поступил от диспетчеров из Минска.

«Самолет благополучно приземлился, пассажиров высадили, а местные службы проверили самолет. Ничего не было обнаружено», — заявили представители авиакомпании. Через пять часов, по их словам, разрешили покинуть аэропорт Минска.

Следственный комитет Беларуси объявил, что в связи с сообщением о бомбе на борту самолета Ryanair, возбудил уголовное дел по факту заведомо ложного сообщения об опасности.

Ранее сообщалось, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, после того, как стало известно об угрозе бомбы на борту, сопровождал до приземления в Минске истребитель белорусских ВВС.

Среди пассажиров самолета был один из основателей и бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. После того, как пассажиров в Минске высадили из самолета и направили на повторный досмотр, Протасевич был задержан.

Романа Протасевича в Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков в Минске и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти и милиции. Он также внесен в список физических лиц, причастных к террористической деятельности. Ему грозит длительное тюремное заключение.

Власти Литвы назвали произошедшее с рейсом Ryanair спланированной операцией белорусских властей и потребовали освободить Протасевича и дать самолету и другим пассажирам покинуть Беларусь. Со схожими заявлениями выступили представители Евросоюза и некоторых входящих в него стран.

Ранее Nexta сообщала, что о бомбе на борту заявили пассажиры, устроившие драку во время полета. Телеграм-канал предполагал, что это были сотрудники белорусского КГБ.

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