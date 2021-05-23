Министр обороны Великобритании назвал Россию «угрозой номер один»

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Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Россия является «угрозой номер один» для его страны. В интервью The Daily Telegraph Уоллес особо отметил активность российских военных кораблей и подлодок, которые, по его словам «кружат вдоль всего побережья» Великобритании. В частности, заявил он, недавно российская подлодка была замечена в Ирландском море. Такого, по словам Уоллеса, не случалось «очень давно».

Великобритания, по словам министра обороны, пыталась снизить напряжение в отношениях с Россией и «пробовала другие методы». Однако, считает он, все это пока не сработало. «Пока Россия не изменит свое поведение, довольно сложно понять, куда мы движемся», — заявил Уоллес.

В марте Минобороны Великобритании представило стратегию модернизации вооруженных сил страны, в которой особое внимание уделялось угрозе со стороны России. Стратегия, в числе прочего, предполагает наращивание ядерного потенциала Великобритании на 40%. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя стратегию модернизации британских вооруженных сил, заявила об «имперских амбициях» Великобритании.

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