Италия одержала победу на «Евровидении»
Источник: Евровидение
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Победу на 65-м конкурсе «Евровидение» одержала группа Maneskin из Италии.
Суммарно по итогам голосования жюри и телезрителей Maneskin получили 524 балла.
Второе место заняла французская певица Барбара Прави (499 баллов), третье — представитель Швейцарии Джонс Тирс (432 балла).
Певица Манижа, представлявшая Россию, заняла 9 место с 204 баллами.