Перейти к материалам

Я помогаю «Медузе»

Италия одержала победу на «Евровидении»

Источник: Евровидение

Победу на 65-м конкурсе «Евровидение» одержала группа Maneskin из Италии.

Суммарно по итогам голосования жюри и телезрителей Maneskin получили 524 балла.

Второе место заняла французская певица Барбара Прави (499 баллов), третье — представитель Швейцарии Джонс Тирс (432 балла).

Певица Манижа, представлявшая Россию, заняла 9 место с 204 баллами.

Читайте также

Финал конкурса «Евровидение». Онлайн Болеем за Манижу

Читайте также

Финал конкурса «Евровидение». Онлайн Болеем за Манижу

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы

Дать денег
Реклама