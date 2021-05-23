Италия одержала победу на «Евровидении»

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Победу на 65-м конкурсе «Евровидение» одержала группа Maneskin из Италии.

Суммарно по итогам голосования жюри и телезрителей Maneskin получили 524 балла.

Второе место заняла французская певица Барбара Прави (499 баллов), третье — представитель Швейцарии Джонс Тирс (432 балла).

Певица Манижа, представлявшая Россию, заняла 9 место с 204 баллами.