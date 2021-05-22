В Великом Новгороде полиция сорвала съезд независимых муниципальных депутатов

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В Великом Новгороде сотрудники полиции сорвали съезд независимых муниципальных депутатов.

Съезд проходил в гостинице «Amaks». Прибывший туда в составе полицейской бригады начальник УМВД Великого Новгорода Сергей Максимов заявил, что съезд нарушает указ губернатора Новгородской области Андрея Никитина о коронавирусных ограничениях. 20 мая Никитин ужесточил меры, действующие в регионе, сократив максимально разрешенную численность частных мероприятий с 50 до 30 человек.

При этом, как утверждала организатор мероприятия, бывший московский муниципальный депутат Юлия Галямина, участники съезда собирались в нескольких залах гостиницы группами по 25 человек и, таким образом, не нарушали законодательство.

В итоге полицейские задержали Галямину и депутата Владимирского округа Санкт-Петербурга Виталия Боваря, а на оставшихся в гостинице начали составлять протоколы о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ).

Как рассказал муниципальный депутат Сергей Власов, в протоколах полиция писала, что в зале находился 31 человек — на одного больше, чем разрешено указом губернатора.

В середине марта полиция сорвала форум «Муниципальная Россия» в Москве. В мероприятии должны были принять участие депутаты из 56 регионов, однако сотрудники полиции пришли туда менее чем через час после его начала. Они заявили, что мероприятие организовано «нежелательной» организацией, после чего задержали всех участников.

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