В Белоруссии заблокировали сайт Sports.ru. Несколько дней назад его основатель Дмитрий Навоша выступил в поддержку Tut.by
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Обновлено. Министерство информации Белоруссии подтвердило, что блокирует Sports.ru. В ведомстве объяснили это нарушением законодательства об азартных играх со стороны сайта.
В Белоруссии заблокировали сайт Sports.ru, сообщает «Медиазона».
При попытке зайти на сайт появляется сообщение, что доступ к нему ограничен «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь „О средствах массовой информации“».
При этом, как отмечает Tribuna.com, сайт все еще открывается у некоторых мобильных операторов.
Основатель Sports.ru Дмитрий Навоша неоднократно выступал с критикой действий президента Александра Лукашенко и силовиков при разгонах акций протеста в Белоруссии. Он также создал фонд солидарности для помощи людям, которые потеряли работу из-за участия в акциях протеста. Несколько дней назад Навоша высказался в поддержку новостного портала Tut.by.
В феврале 2021 года Sports.ru был продан инвестфонду основателя Faberlic Алексея Нечаева. Навоша и другой основатель сайта Дмитрий Степанов вошли в совет директоров компании в роли наблюдателей.
Другой проект Навоши — Tribuna.com — заблокирован в Белоруссии с 2020 года.