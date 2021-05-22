«Коммерсант»: СК расследует дело о хищениях почти пяти миллиардов рублей при строительстве объектов Минобороны

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Следственный комитет расследует уголовное дело о хищениях 4,9 миллиарда рублей, совершенных при строительстве объектов Минобороны. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По информации издания, расследование началось в конце 2020 года, когда СК начал проверять деятельность АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), которое занимается строительством жилых домов для военнослужащих и других объектов.

Следствие установило, что фирма не достроила или завысила на порядок стоимость четырех объектов специального назначения. Тогда ущерб оценили в 2,9 миллиарда рублей. Весной 2021 года СК обнаружил нарушения при строительстве еще четырех спецобъектов — на них, по данным следствия, могли похитить еще 1,95 миллиарда рублей.

Сейчас в деле три фигуранта — руководители дочерних структур ГУОВ. Как пишет «Коммерсант», «прорыв в расследовании наступил буквально на днях, когда обвиняемые пошли на сотрудничество с правоохранителями».

В громком деле хищениях в Минобороны, связанных с «Оборонсервисом», ущерб оценивался в три миллиарда рублей. Главная фигурантка дела Евгения Васильева получила пять лет колонии, однако вышла на свободу по УДО спустя всего месяц после приговора. Занимавший должность министра обороны Анатолий Сердюков был уволен практически сразу после начала расследования.

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег