В Березниках ученик лицея напал с ножом на учительницу. Ее госпитализировали
Источник: Meduza
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В городе Березники Пермского края в местном лицее ученик с ножом напал на преподавателя, сообщает региональное управление МВД.
Злоумышленника задержали. Учительница госпитализирована. По данным источника РБК, она находится в состоянии средней тяжести.
Как пишет Life Shot, конфликт между учеником и преподавателем произошел на уроке физики в десятом классе. Подросток нанес учительнице два ножевых ранения в шею.
По факту нападения в лицее в Березниках Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.