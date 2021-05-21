В Березниках ученик лицея напал с ножом на учительницу. Ее госпитализировали

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В городе Березники Пермского края в местном лицее ученик с ножом напал на преподавателя, сообщает региональное управление МВД.

Злоумышленника задержали. Учительница госпитализирована. По данным источника РБК, она находится в состоянии средней тяжести.

Как пишет Life Shot, конфликт между учеником и преподавателем произошел на уроке физики в десятом классе. Подросток нанес учительнице два ножевых ранения в шею.

По факту нападения в лицее в Березниках Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

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