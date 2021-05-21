Умер художник Таир Салахов

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Народный художник СССР Таир Салахов умер в возрасте 92 лет, сообщила «Интерфаксу» его дочь — художница Айдан Салахова.

Причиной смерти Салахова стало воспаление легких. Художник будет похоронен в Баку.

Елена Никитченко / ТАСС

Салахов — один из основоположников так называемого сурового стиля в отечественной реалистической живописи XX века.

Среди его работ портреты известных современников и дочери Айдан, натюрморты и интерьеры, графические и живописные циклы, в том числе цикл работ о нефтяниках Азербайджана.

Салахов много лет возглавлял кафедру живописи и композиции МГАХИ имени В. И. Сурикова. С 1997 года был вице-президентом Российской академии художеств.

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