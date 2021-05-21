Сергей Шойгу: в России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом

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В России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, которые могут воевать самостоятельно. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая на форуме «Новое знание».

Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать.

По словам министра, сейчас в России также идет «большая работа над тем, что называется оружием завтрашнего дня».

Шойгу не уточнил, когда роботы будут приняты на вооружение и когда их официально покажут публике.

В январе 2019 года сообщалось, что Минобороны взяло на вооружение первый робототехнический комплекс — «Уран-9» производства концерна «Калашников». Он состоит из двух роботов-разведчиков, вооруженных пулеметом и противотанковыми ракетами, а также тягача для их транспортировки и пункта управления.

В конце 2019 года источники РИА Новости сообщали, что к 2025 году в России могут создать группировку роботов, которые в числе прочего способны решать боевые задачи при минимальном вмешательстве операторов.

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