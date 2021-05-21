Россия выиграла у Чехии в первом матче на ЧМ по хоккею. Победную шайбу забросили за 19 секунд до конца игры

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Сборная России одержала победу в стартовом матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

Россияне выиграли у сборной Чехии со счетом 4:3. Шайбы у российской сборной забросили Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Александр Барабанов и Михаил Григоренко.

Шайба Григоренко, ставшая победной, была заброшена при счете 3:3 за 19 секунд до финальной сирены.

В следующем матче Россия сыграет с Великобританией. Игра состоится 22 мая.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня.

Первоначально турнир собирались провести в Латвии и Белоруссии, однако на фоне жесткого подавления массовых акций протеста в Белоруссии Латвия заявила, что отказывается от проведения совместного чемпионата, а затем спонсоры отказались поддерживать турнир, если он пройдет в Минске.

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