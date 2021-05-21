Определились все участники финала «Евровидения-2021». Манижа выступит пятой

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В Роттердаме на арене Ahoy вечером 20 мая состоялся второй полуфинал «Евровидения-2021».

В нем приняли участие представители 17 стран. По итогам голосования зрителей и жюри в финал конкурса прошли 10 стран: это Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия. Представители Эстонии, Чехии, Австрии, Польши, Грузии, Латвии и Дании выбыли из дальнейшего соревнования.

В финале «Евровидения-2021», который начнется в 22:00 по московскому времени 22 мая, выступят 26 конкурсантов. Певица Манижа, представляющая Россию с песней «Russian Woman», выйдет на сцену под пятым номером.

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