На учениях под Мурманском при десантировании с вертолета на корабль погибли два сотрудника Росгвардии

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В Мурманской области в ходе учений погибли два сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на региональное управление ведомства.

Официально причины смерти сотрудников не называются. В Росгвардии сообщили, что ведомство проводит проверку и пообещали оказать необходимую помощь родственникам погибших.

По данным источника ТАСС, росгвардейцы погибли во время беспарашютного десантирования с борта вертолета на палубу корабля.

СК также начал доследственную проверку на наличие признаков преступления по статье о халатности.

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