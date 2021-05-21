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На учениях под Мурманском при десантировании с вертолета на корабль погибли два сотрудника Росгвардии

Источник: РБК

В Мурманской области в ходе учений погибли два сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на региональное управление ведомства. 

Официально причины смерти сотрудников не называются. В Росгвардии сообщили, что ведомство проводит проверку и пообещали оказать необходимую помощь родственникам погибших. 

По данным источника ТАСС, росгвардейцы погибли во время беспарашютного десантирования с борта вертолета на палубу корабля. 

СК также начал доследственную проверку на наличие признаков преступления по статье о халатности. 

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