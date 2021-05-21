Колумбиец во время ЧМ-2018 похитил в Казани бриллианты на 160 миллионов рублей. Спустя почти три года их нашли зарытыми в лесу

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Полиция Татарстана обнаружила тайник с бриллиантами и ювелирными украшениями, похищенными в Казани во время чемпионата мира по футболу, проходившего в России.

В июле 2018 года на территории Казанской ярмарки во время погрузки пропал чемодан с драгоценностями, принадлежащими одной из российских ювелирных компаний. Пропажа товара обнаружилась в аэропорту.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался гражданин Колумбии Эдгар Алехандро Валеро Валеро. Он был объявлен в международный розыск, в сентябре 2019 года задержан на территории Аргентины, в марте 2021 года экстрадирован в Россию, а в апреле — доставлен в Татарстан.

Колумбиец признался, что похищенные изделия он закопал в лесополосе в одном из районов Казани, сообщило МВД РФ. Указать место тайника он точно не смог, полицейским пришлось исследовать большой участок, говорится в сообщении. Но, в итоге, четыре мешка с драгоценностями все-таки удалось найти.

«В ближайшее время изъятые драгоценности будут переданы законному владельцу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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