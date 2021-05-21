Депутаты Госдумы предложили заставить зарубежные IT-компании открывать российские филиалы. А за отказ — блокировать
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В Госдуму внесен законопроект, обязывающий крупные иностранные IT-компании открывать полноценные представительства в России. Об этом «Интерфаксу» рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. На момент написания заметки в базе данных Госдумы информация о законопроекте отсутствовала.
Согласно инициативе, российские филиалы должны будут открывать зарубежные компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тысяч человек. Эти представительства будут нести ответственность за нарушения IT-гигантами российского законодательства.
Законопроект обязывает компании регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с государственными органами РФ. На своих сайтах компании также должны разместить «электронную форму для обращений россиян».
Эти же требования будут распространяться на «провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в сети Интернет», пишет «Интерфакс».
В случае отказа открывать юридическое лицо в России иностранным компаниям грозят ряд наказаний — от запрета на поисковую выдачу и ограничения приема платежей от россиян до полной блокировки на территории РФ.