Сотрудницу «Дождя» пригрозили «пришить», если она будет «ковыряться в Кавказе». Телеканал обратился в Следственный комитет

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Телеканал «Дождь» обратился в Следственный комитет после угрозы продюсеру Анне Фиминой «пришить» ее, если она будет «ковыряться в Кавказе».

Фимина принимала участие в создании двух сюжетов, посвященных семейным отношениям на Кавказе. В первом из них говорилось о многоженстве — он вышел на телеканале в середине апреля.

Второй сюжет планировалось посвятить отношениям отцов и дочерей. 14 мая Фимина опубликовала пост во «ВКонтакте», в котором сообщила, что телеканал ищет девушек, готовых дать интервью. В тот же день ей пришло сообщение в WhatsApp с угрозой.

Если не прекратишь ковыряться в Кавказе — пришьем. Судьба Эстемировой тебе в пример. Повторять не будем.

Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко заявил, что сообщение связано с профессиональной деятельностью Фиминой как журналиста. Телеканал попросил СК возбудить дело по статье о препятствовании журналистской деятельности с угрозами насилием (часть 3 статьи 144 УК РФ). Сама Фимина тоже планирует обратиться в СК.

Наталья Эстемирова — правозащитница, работавшая в Чечне. В июле 2009 года ее похитили у ее дома в Грозном. Позднее тело Эстемировой со следами пулевых ранений нашли в Ингушетии. СК в 2011 году заявил, что считает убийцей правозащитницы боевика Алхазура Башаева. С 2013 года официальной информации по делу не появлялось.

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