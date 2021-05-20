Сергей Кириенко анонсировал выступление Илона Маска и Стива Возняка на просветительском марафоне «Новое Знание»

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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил, что на марафоне, который в мае проводит общество «Знание», выступят глава Tesla Илон Маск и один из основателей Apple Стив Возняк.

Среди других лекторов, цитирует «Интерфакс» выступление Кириенко на открытии марафона «Новое Знание», глава МИД РФ Сергей Лавров, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Сбера Герман Греф, мэр Москвы Сергей Собянин, бизнесмен Олег Тиньков и музыкант Валерий Гергиев.

Просветительский марафон «Новое Знание» проходит с 20 по 22 мая. На сайте мероприятия организована прямая трансляция лекций.

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