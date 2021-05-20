Путин пригрозил «выбить зубы всем, кто попробует что-то откусить у России». И вспомнил несуществующую цитату Мадлен Олбрайт о Сибири

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Президент России Владимир Путин выразил мнение, что другие страны хотят отобрать у России часть территории, и подчеркнул, что РФ жестко ответит всем, кто попробует это сделать. Заявление президента, с которым он выступил на заседании оргкомитета «Победа», цитирует «Интерфакс».

Путин посетовал, что «во все времена происходит одно и то же: как только Россия становится сильнее, сразу находятся поводы для того, чтобы ограничить ее развитие».

Действительно, потенциал колоссальный, территория остается самой большой в мире, 146 миллионов человек — вроде бы не так много по сравнению с теми странами, где сотни миллионов граждан проживают, а то и за миллиард заходит, но все равно это считается много. И кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, только одной стране.

По словам Путина, все хотят «укусить» Россию или «откусить» от нее кусок, но всем, кто собирается это сделать, «мы зубы выбьем так, чтобы они не могли кусаться».

Фразу о том, что принадлежность всех богатств Сибири одной России — это несправедливо, приписывают Мадлен Олбрайт, которая в 1997-2001 годах занимала должность госсекретаря США. В действительности никаких документальных подтверждений этому нет, сама Олбрайт также подчеркивала, что никогда такого не говорила.

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