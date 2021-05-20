Победитель прошлого «Евровидения» Данкан Лоуренс не выступит в финале конкурса 2021 года. Он заболел ковидом
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Победитель «Евровидения-2019» Данкан Лоуренс заразился коронавирусом и поэтому не сможет выступить вживую в финале нынешнего конкурса. Об этом сообщают организаторы «Евровидения».
18 мая Лоуренс открывал первый полуфинал конкурса на сцене Ahoy в Роттердаме. На следующий день его тест на ковид показал положительный результат. Заболевание проходит в легкой форме. В соответствии с правилами, он проведет неделю в изоляции, однако организаторы «Евровидения» выразили надежду, что в том или ином формате он предстанет перед публикой в финале конкурса 22 мая.
Как отмечается на сайте «Евровидения», с начала конкурса в Роттердаме организаторы сделали более 24 тысяч тестов на коронавирус среди участников, волонтеров, журналистов и посетителей конкурса на площадке Ahoy. И лишь 16 из них (0,06%) дали положительный результат.
Песенный конкурс в Роттердаме — 65-й по счету в истории «Евровидения». В прошлом году мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.
Россию на «Евровидении-2021» представляет певица Манижа. Она выступала в первом полуфинале с композицией «Russian Woman» и вышла в финал конкурса.