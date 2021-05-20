Обвиняемого в серии отравлений на Чистых прудах приговорили к 16 годам строгого режима
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Басманный суд приговорил к 16 годам строгого режима Мурата Сабанова — фигуранта дела о серии отравлений прохожих на Чистых прудах в Москве.
Об этом сообщила адвокат «Правозащиты Открытки» Оксана Опаренко, представляющая интересы потерпевшей по делу Людмилы Чижовой.
Суд также частично удовлетворил гражданские иски, заявленные потерпевшими, на сумму около 1 миллиона 850 тысяч рублей, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Басманного суда.
На суде Сабанов заявил, что раскаивается, но вину признал частично, не согласившись с пунктом о причинении тяжкого вреда здоровью потерпевших. Гособвинение просило для него 17 лет колонии строгого режима.
Сабанов предлагал своим жертвам, с которыми знакомился на улице, выпить приготовленный им напиток с растворенными в нем лекарственными веществами седативного действия либо добавлял их в бутылки своих новых знакомых. Пострадавшие теряли сознание, после чего их грабили. Всего от действий Сабанова, по данным прокуратуры, пострадали 30 человек.