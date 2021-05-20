«Медузу» признали «иноагентом» после обращения бывшего члена московской ОНК Александра Ионова

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Министерство юстиции РФ внесло «Медузу» в реестр «СМИ-иноагентов» на основании обращения бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александра Ионова. Об этом в своем телеграм-канале сообщила координатор «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова.

«Решение приняли по доносу гражданина Александра Ионова — член ОНК г. Москвы. 20 страниц написал в Роскомнадзор», — пишет она.

Обращение Ионова датируется 20 апреля. Уже через три дня «Медузу» объявили «иноагентом». В обращении утверждается, что «Медуза» «финансируется на гранты как минимум двумя иностранными НКО», а также выиграла один государственный тендер в Латвии.

Сам Ионов в комментарии «МБХ медиа» заявил, что и раньше подавал жалобы на «Медузу» в Роскомнадзор. «Там было два повода. Первое касалось меня, про международную деятельность. Они мне приписывали всякие истории по Венесуэле, „фабрике троллей“ в Венесуэле, к которым я никогда никакого отношения не имел. Соответственно никогда этой историей не занимался. Второй момент касался уже непосредственно моей правозащитной деятельности. Насколько я помню, это касалось одного из наших коллег, который в Лефортово сидел. Там не совсем корректная была статья — характерная для „Медузы“», — сказал он.

Обновлено. Александр Ионов был членом ОНК Москвы предыдущего созыва и в нынешний состав комиссии он не входит, сообщил ТАСС зампредседателя организации Николай Зуев.

20 мая в Замоскворецком суде Москвы состоялась беседа по иску «Медузы», оспаривающему решение Минюста о включении издания в реестр «иностранных агентов». Интересы «Медузы» в суде представляют Анастасия Буракова и адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.

Судебное заседание по иску назначено на 4 июня, сообщил Бадамшин.

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег