Google впервые откроет собственный розничный магазин. Он будет находиться на Манхэттене

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Компания Google анонсировала в своем блоге открытие собственного розничного магазина в Нью-Йорке.

Магазин будет находиться на Манхэттене в районе Челси в здании нью-йоркской штаб-квартиры компании. Его открытие ожидается летом 2021 года.

В магазине можно будет купить смартфоны Pixel, ноутбуки Pixelbook, спортивные браслеты Fitbit, устройства для умного дома Nest и другие продукты компании.

В магазине также будет находиться пункт выдачи товаров, купленных онлайн, и стойки, где можно будет получить консультации о технике Google.

Ранее у Google были временные офлайн-магазины в Нью-Йорке и Чикаго, но постоянную торговую точку компания открывает впервые в своей истории.

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