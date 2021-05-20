Google впервые откроет собственный розничный магазин. Он будет находиться на Манхэттене
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Компания Google анонсировала в своем блоге открытие собственного розничного магазина в Нью-Йорке.
Магазин будет находиться на Манхэттене в районе Челси в здании нью-йоркской штаб-квартиры компании. Его открытие ожидается летом 2021 года.
В магазине можно будет купить смартфоны Pixel, ноутбуки Pixelbook, спортивные браслеты Fitbit, устройства для умного дома Nest и другие продукты компании.
В магазине также будет находиться пункт выдачи товаров, купленных онлайн, и стойки, где можно будет получить консультации о технике Google.
Ранее у Google были временные офлайн-магазины в Нью-Йорке и Чикаго, но постоянную торговую точку компания открывает впервые в своей истории.