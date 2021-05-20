Чиновниц Минпромторга арестовали по обвинению в хищении полумиллиарда рублей. Это третье дело против сотрудников ведомства за два месяца

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Заместитель главы департамента развития фармацевтической промышленности Минпромторга Ольга Покидышева и бывшая глава этого департамента Ольга Колотилова обвиняются в крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Басманный суд Москвы вечером 20 мая удовлетворил ходатайство следствия об аресте чиновниц на два месяца.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн со ссылкой на источники сообщил, что Покидышева и Колотилова обвиняются в хищении почти 500 миллионов рублей. Средства были похищены путем фиктивных закупок медикаментов, которые в действительности не проводились.

Минпромторг признан потерпевшей стороной по делу.

В апреле руководитель департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павел Серватинский был арестован в рамках дела о превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник неправомерно предоставил субсидии коммерческому предприятию для научно-исследовательских работ, чем нанес ущерб в 31 миллион рублей.

В конце марта сотрудников департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Андрея Бандурова и Сослана Гериева обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Как писал «Коммерсант», следствие полагает, что они предлагали фирме из Санкт-Петербурга получить лицензию на производство и утилизацию вооружения и боеприпасов за 600 тысяч рублей.

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