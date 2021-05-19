В Сбербанке рассказали о рекордной сумме хищения со счета. Жертва мошенников потеряла 400 миллионов рублей

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В России в прошлом году был зафиксирован рекорд по объему украденных средств у банковского клиента — жертва мошенников потеряла 400 миллионов рублей, сообщает РБК со ссылкой на начальника управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского.

Как рассказал Велигодский в кулуарах выездного заседания межфракционной рабочей группы Госдумы по выработке предложений по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий, жертвой мошенников стала 54-летняя женщина.

«Это не клиент Сбербанка, это клиент другого крупного банка», — подчеркнул он.

По словам представителя Сбербанка, мошенники позвонили женщине, представившись сотрудниками службы безопасности банка, клиентом которого она является, и заявили, что «сейчас будут спасать деньги». Сначала пострадавшая сняла и передала мошенникам 14 миллионов рублей, лежавших на счету в одном из банков, а потом рассказала им о счете в другом банке, на котором было 380 миллионов рублей. После этого, сообщил Велигодский, пострадавшей уже занялся мошенник, который представился «сотрудником ФСБ». Жертва, по его словам, снимала и передавала деньги мошенникам в течение месяца. Другие подробности произошедшего он не сообщил.

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег