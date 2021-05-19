Умерла актриса Татьяна Проценко. Она сыграла Мальвину в «Приключениях Буратино»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Актриса Татьяна Проценко умерла в Москве в возрасте 53 лет. Об этом РБК сообщил ее супруг, актер и журналист Алексей Войтюк.

«Она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы», — сказал он.

Татьяна Проценко наиболее известна по роли Мальвины в советском фильме «Приключения Буратино» 1975 года. После успеха картины специально под нее был написан сценарий фильма «Про Красную шапочку». Незадолго до съемок Проценко попала в больницу, и врачи запретили ей сниматься. В итоге на роль Красной шапочки утвердили Яну Поплавскую.

Проценко окончила киноведческое отделение ВГИКа. Актерской профессией она больше не занималась. Была членом Международной федерации журналистов. В 2018 году у Проценко диагностировали онкологическое заболевание.

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег