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Отец и родственники пользователя инстаграма, который в одном из комментариев назвал главу Чечни Рамзана Кадырова «шайтаном», извинились перед ним. Два видео с извинениями опубликовал телеканал «Грозный».

17 мая Кадыров вел прямой эфир в инстаграме с аккаунта ya_pomoshnik_kra_95, у которого 6,7 миллиона подписчиков. В ходе него он зачитал комментарий одного из пользователей: «Ты не человек, ты просто шайтан». После этого Кадыров потребовал от автора комментария прислать ему данные в директ и начал угрожать ему. «Посмотрим, кто из нас шайтан. Я очень много шайтанов уничтожал и тебя тоже уничтожу», — заявил глава Чечни.

Как говорится в сюжете телеканала, автором комментария стал 15-летний выходец из Дагестана, живущий в Подмосковье.

На первом видео отец попросил прощения «за неправильное воспитание 15-летнего сына» и пообещал «в дальнейшем заняться воспитанием сына всерьез». В это время сам подросток сидел рядом с отцом.

На другом видео извинения приносили пять родственников подростка. «Уважаемый Рамзан Ахматович, мы, родня этого подростка, вполне осознав поступок нашего мальчика, приносим вам и вашему окружению наши извинения», — говорит один из мужчин, не смотря в камеру.

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