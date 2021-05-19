«Роскосмос» выставил на продажу спускаемую капсулу «Союза»

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Компания «Главкосмос» (коммерческий оператор «Роскосмоса») выставила на продажу спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-08», на котором в октябре 2018 года на Землю вернулся экипаж МКС.

«Спускаемый модуль может стать прекрасным выставочным экспонатом для любой государственной или частной экспозиции на аэрокосмическую тематику. Спускаемый аппарат является собственностью Госкорпорации „Роскосмос“ и с согласия собственника предлагается потенциальному заказчику», — говорится в сообщении на сайте компании.

В комментарии РИА Новости представители «Главкосмоса» заявили, что впервые выставляют на продажу капсулы. Цену аппарата публично не озвучивают, поскольку она является предметом коммерческих переговоров. По запросу заказчика, аппарат могут поставить за рубеж, «установить в указанном месте, изготовить стенд, систему подсветки и реализовать иные услуги по доработке и установке корабля».

«Если этот объект представит интерес, то „Главкосмос“ сможет и в дальнейшем предлагать заказчикам спускаемые аппараты, например, по завершении туристических миссий», — заявил гендиректор компании Дмитрий Лоскутов.

«Союз МС-08» стартовал на МКС с космодрома Байконур 21 марта 2018 года. Он доставил на космическую станцию трех членов экипажа 55-й экспедиции: россиянина Олега Артемьева и американских астронавтов Эндрю Фостейла и Ричарда Арнольда. 4 октября они вернулись на Землю в спускаемом модуле. Их космическая миссия продолжалась 197 суток.

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