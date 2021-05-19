Политолога Николая Платошкина приговорили к пяти годам условно по делу о фейках и склонении к беспорядкам

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Гагаринский суд Москвы приговорил политолога, лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина к пяти годам лишения свободы условно и штрафу 700 тысяч рублей по обвинению в распространении ложной информации и склонении к массовым беспорядкам. Об этом сообщается в телеграм-канале политолога.

Прокуратура требовала для Платошкина шесть лет колонии и штраф в размере 500 тысяч рублей.

В 2019 году Николай Платошкин принимал участие в довыборах в Думу как кандидат от КПРФ, но проиграл. У него есть свой канал на ютьюбе, на который подписаны почти 600 тысяч человек.

Летом 2020 года в отношении политолога завели уголовное дело, обвинив в распространении недостоверной информации о коронавирусе (статья 207.1 УК РФ) и призывах к сопротивлению решениям властей, вводивших санитарные ограничения (часть 1.1 статьи 212 УК РФ).

Незадолго до заведения уголовного дела Платошкин выступал с критикой поправок в Конституцию и призывал сторонников записываться наблюдателями на голосование, а также участвовать в акциях протеста.

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